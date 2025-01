Descartan nuevos rodantes nocturnos

No habrá expansión de mercados rodantes vespertinos.

Por: Erik Huerta

Enero 21, 2025 - 00:00 a.m.

La instalación de nuevos mercados rodantes en horario vespertino en Tampico quedó descartado, según informó Martha Quiroz Cortés, regidora y presidenta de la Comisión de Mercados en el Cabildo.

Dijo que actualmente, cinco tianguis vespertinos operan en la ciudad de 17:00 horas a 23:00 horas, en puntos específicos como; la colonia Carmen Romano, la Calle Cero, la plaza 18 de Marzo en la colonia Tamaulipas, y los sectores El Golfo, Morelos y Moscú.

Según la funcionaria, no se tiene previsto autorizar más espacios de este tipo, "inicialmente, la ciudadanía y los comerciantes solicitaron estos mercados porque muchos clientes no podían acudir por las mañanas debido a sus horarios laborales. Sin embargo, nos quedaremos únicamente con los ya existentes y no se permitirá la apertura de más tianguis vespertinos", explicó Quiroz Cortés.

En Tampico operan 57 mercados rodantes matutinos, y este número también se mantendrá, aseguró la regidora.

Asimismo, los mercados vespertinos serán integrados al padrón oficial de rodantes, para garantizar su regularización y el pago de derechos correspondientes.