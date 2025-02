Lleva pastel a CFE por un año sin respuesta a reclamo

Un acto inusual y cargado de indignación tuvo lugar este martes afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad, en el centro de Tampico, donde un usuario decidió conmemorar el primer aniversario de su reclamo sin respuesta, llevando un pastel como símbolo de su frustración.

Se trata de Ignacio Pérez Betancourt, ingeniero eléctrico y residente de la colonia Nacional en Ciudad Madero, quien exige el pago de 30 mil pesos por los daños que una variación de voltaje ocasionado en su domicilio, afectando diversos electrodomésticos.

"Hoy se cumple un año de que CFE me dejó sin portón, sin televisor y sin microondas. He pasado meses entregando documentos, siguiendo trámites, y la respuesta sigue siendo la misma: indiferencia... Por eso vengo a celebrar con ellos este aniversario de impunidad", declaró mientras sostenía un pastel decorado con fresas y crema batida.

El afectado advirtió que, de no recibir una solución inmediata, tomará medidas extremas. "Si no me hacen caso, voy a lanzarme desde el puente Tampico. Tal vez así reaccionen y se responsabilicen de sus fallas", expresó el afectado en su desesperación.

Según su testimonio, varios vecinos de su sector también sufrieron afectaciones por las mismas variaciones de voltaje, pero desistieron ante la burocracia y la falta de respuesta de la empresa.

Ignacio Pérez enfatizó que no está dispuesto a rendirse y exigió nuevamente que CFE asuma su responsabilidad.

"Es un servicio deficiente que no protege a los ciudadanos. No es justo que nos dejen con los daños y sin soluciones".

Tras sus declaraciones, ingresó a las oficinas de la empresa con la intención de entregar el pastel a los empleados, en un gesto irónico para denunciar lo que él considera un año de negligencia.

Hasta el momento, CFE no ha emitido un pronunciamiento sobre este caso.