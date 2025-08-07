Admite ISSSTE déficit en los medicamentos

El subdelegado médico del ISSSTE en Tamaulipas, Jorge Iván Alejandro Cortina Beltrán, reconoció un rezago del 8% en el abasto de medicamentos en la entidad, cifra que, aunque refleja una cobertura del 92%, continúa generando malestar entre los derechohabientes.

Durante una visita a la zona sur del estado, el funcionario detalló que la escasez afecta principalmente a medicamentos de uso común, especialmente aquellos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Aseguró que se trabaja para restablecer el suministro en el corto plazo.

En cuanto a los medicamentos especializados o de alto costo, explicó que su adquisición depende del sistema nacional de "medicamento de censo", lo cual prolonga los tiempos de entrega y disponibilidad.

"Estamos conscientes de que cualquier carencia genera inconformidad, por eso estamos gestionando directamente con las instancias correspondientes para traer esos medicamentos y garantizar el acceso a todos los derechohabientes", expresó.

Deficiencias estructurales

Además del desabasto, Cortina Beltrán, reconoció que el ISSSTE enfrenta otras deficiencias importantes, como la falta de insumos médicos y de personal especializado.

Precisó que su recorrido por la región tiene como objetivo levantar un diagnóstico de necesidades y trazar una ruta de acción para mejorar los servicios médicos.

"No es un problema que se resuelva de inmediato, pero tenemos la firme intención de que en uno o dos años podamos ver avances concretos", concluyó.