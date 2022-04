Investiga la Iglesia casos de exorcismo

Están tomando más modas o modismos que suelen en ocasiones ser muy peligrosas, como es la cuestión de la Santa Muerte donde existe todo rito que dañan a veces su mente, corazón y también llegan al suicidio". José Armando Álvarez, Obispo de Tampico

La Iglesia Católica reconoce una vez más que se investigan los casos de exorcismo que se registran en la zona, en los cuales, se tiene conocimiento de la posesión de las almas por seres demoníacos.

El Obispo de Tampico, José Armando Álvarez Cano, dijo que estos casos se pudieran presentar debido a que se está perdiendo la fe y que ya hay muchas personas que son devotas a la muerte.

"Creo que estamos en un tiempo de comunicación y en un tiempo de donde hay muchos pensamientos distintos y diferentes".

Señala que muchas veces, los jóvenes no están bien orientados por sus padres y sobre todo, que cada vez "están tomando más modas o modismos que suelen en ocasiones ser muy peligrosas, como es la cuestión de la Santa Muerte donde existe todo rito que dañan a veces su mente, corazón y también llegan al suicidio".

Según el Obispo mucha gente que anda en esta situación, son gente que está en el culto a la muerte, las hechicerías, las brujerías, a veces son situaciones que llevan a ciertos problemas, de ese tipo espiritual.

Afirmó que en la Diócesis de Tampico hay algunos sacerdotes que realizan el exorcismo, pero no hay uno en específico, "lo que hay, son algunos sacerdotes que le dan seguimiento a los casos, porque no es fácil determinar si es posesión, muchas de las veces vienen por droga, por situaciones familiares, traumas u otras causas que ocasionan daño en el alma de las personas y manifestaciones de ese tipo, hay que analizar que realmente sea una situación diabólica y no un daño psicológico".

Menciona que hay quienes llegan con él en busca de apoyo, y ahí es canalizado aún sacerdote que es designado quien deberá dar seguimiento, y acompañar a los familiares.

Hizo un llamado a la reflexión y la unidad familiar, "pero también es un momento de guardar la paz en nuestro corazón ante estas situaciones tan difíciles que vivimos en el mundo y en la sociedad".