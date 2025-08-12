Rescatan a adulto mayor de ataque de cocodrilo en canal de la cortadura en Tampico

Tampico, Tam.- La mañana de este martes un adulto mayor fue rescatado del Canal de la Cortadura luego de que un cocodrilo se aproximara peligrosamente mientras nadaba en la zona.

El hecho fue captado en video por Moisés Jones, quien compartió que pasaba por el lugar cuando notó la presencia del hombre dentro del agua y se acercó para preguntarle si se había caído.

El adulto mayor respondió que no, que estaba nadando, y rechazó la ayuda, pero

le advirtió sobre la presencia de cocodrilos en el lugar, sin embargo el hombre, incrédulo, contestó que "no hay".

Minutos después, un cocodrilo de gran tamaño apareció nadando en dirección al nadador. Moisés corrió de nuevo hacia el sitio y, con ayuda de otro ciudadano, lograron sacarlo del canal antes de que el reptil se acercara más.

Autoridades recuerdan que está estrictamente prohibido nadar en el Canal de la Cortadura y en la Laguna del Carpintero debido a la presencia de estos animales y al alto riesgo que representan.