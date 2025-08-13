Rector da bienvenida a estudiantes de la UAT

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, declaró formalmente inaugurado el ciclo escolar Otoño 2025, con la Ceremonia Cívica de Apertura de Actividades Académicas que presidió en el Gimnasio Multidisciplinario del Campus Tampico.

Con la presencia del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, representante del gobernador Américo Villarreal Anaya, el rector de la UAT puso en marcha el período escolar universitario en donde expresó su mensaje de bienvenida a la comunidad estudiantil, teniendo como marco los honores a los símbolos patrios.

Dámaso Anaya señaló que la UAT sigue avanzando a paso firme, luego de dar a conocer que la matrícula para este ciclo alcanza los 45 000 estudiantes, incluyendo a más de 9 500 jóvenes de nuevo ingreso. Mencionó que este año se ha dado apertura a nuevos programas académicos en distintas sedes, para atender la demanda educativa en áreas estratégicas del desarrollo regional y nacional.

Recalcó el impulso de importantes obras y equipamientos que han sido realizados con apoyo del Gobierno del Estado, como la ampliación y modernización de las facultades de Odontología, Medicina, Enfermería, Música y Artes, Ingeniería, Derecho y Arquitectura en el campus Tampico, además de la entrega en esta zona de 436 computadoras de alta gama, 22 pantallas interactivas, dos camiones universitarios, una camioneta tipo van, plantas de emergencia, tractores y equipo médico y deportivo especializado.

Subrayó que estos avances responden a una visión humanista, incluyente y transformadora, orientada a la formación de profesionistas y ciudadanos responsables, reafirmando que la UAT es la casa de estudios de todas y todos los tamaulipecos, donde la juventud encuentra apoyo, inspiración y oportunidades.