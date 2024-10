Por fuerte tormenta: Vecinos cumplen más de 40 horas sin electricidad

Vecinos de la colonia Águila denuncian que llevan más de 40 horas sin suministro eléctrico tras la tormenta que azotó la zona la madrugada del domingo.

A pesar de las múltiples llamadas a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el problema aún no ha sido resuelto, dejando unas 20 casas afectadas sin luz e Internet.

De acuerdo con Alejandra López Sánchez, residente de la calle Naranjo, los trabajadores de la CFE acudieron al lugar la tarde del lunes tras 24 horas sin servicio, pero sólo para informar que "Todos los conectores se habían dañado". Sin embargo, según la vecina, los empleados no cuentan con las refacciones necesarias para arreglar el desperfecto, y la única solución que les han ofrecido es el uso de un camión con canastilla que, según explicaron, "anda ocupado".

"Estamos desesperados. Se nos descompuso todo lo que teníamos en los refrigeradores y no tenemos Internet. Los de la CFE sólo vienen, miran el transformador y se van; no hacen nada. Hoy martes sólo pusieron unos conos de precaución, pero no hicieron ningún avance", expresó Alejandra López, visiblemente molesta.

El problema comenzó tras la fuerte tormenta del sábado por la noche, la cual provocó daños en el transformador de la colonia.

Los vecinos señalan que los empleados de la CFE sólo cambiaron un cable en una esquina sin revisar adecuadamente el transformador, lo que ha prolongado la situación.

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y se restablezca el servicio eléctrico cuanto antes, ya que temen que el problema se agrave con el paso del tiempo.