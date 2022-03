Identifican 134 edificios en riesgo de colapsar

Carlos Alberto de la Rosa Durán, de Desarrollo Urbano señaló que ya se extendieron los oficios a los dueños de los inmuebles a fin de que inicien con los trabajos de reparación.

Indica que es la primera llamada que se les hace, en caso de que no cumplan con lo establecido, los que tienen negocios en las partes bajas, forzosamente tendrán que solicitar un permiso de funcionamiento y éste no se les entregará en tanto no hayan reparado las deficiencias en las construcciones.

"Son 134 que están en un estatus en rojo, que quiere decir que es necesario que se actúe de inmediato porque hay un riesgo para la población", citó.

Dijo que dentro del catálogo de los edificios dañados, hay algunos que están protegidos por el Instituto Nacional de Historia y Antropología, por lo que se dará vista a esa dependencia a fin de que evalúe y autorice su reparación.

Asimismo se informó que hay 229 edificios considerados en situación de prevención, mismos que presentan deterioro que con mantenimiento sería solucionado.