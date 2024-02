Usurpan a los inspectores de pesca los de la Guardia Estatal a los de Pesca

Tampico, Tam.

Elementos de la Guardia Estatal son denunciados públicamente luego de que han tomado atribuciones que no les corresponde, toda vez que intentan sancionar de forma indebida a personas que pescan en la orilla del río Pánuco, justo debajo del puente Tampico, en la colonia Del Golfo.

Un pescador que prefirió mantenerse en el anonimato refirió que es en horario nocturno cuando los elementos de la Guardia Estatal llegan solicitado a los pescadores deportivos que acuden al mencionado lugar, el permiso de pesca, y que de no presentarlo serían remitidos a la cárcel y el vehículo a un corralón, violando flagrantemente la ley, por no ser autoridad competente.

Señaló que siendo las 19:30 horas del día 13 de febrero se encontraba pescando en el pesquero ubicado bajo el puente Tampico, desde la orilla de dicho lugar, sin haber pescado aún nada, sin estar ingiriendo bebidas embriagantes, fumar ni escuchar música, cuando, con luces, faros y torreta apagadas (en total oscuridad) se acercó un vehículo de cuatro puertas (no camioneta) perteneciente a la Guardia Estatal número económico 1734 y les indicó que irían detenidos por inflingir la ley, pues aseguraban que en ese lugar estaba prohibida la pesca.

"No tuve oportunidad de grabar ni persona ni conversación, únicamente me percaté que la unidad es la número 1734; se acercaron sin identificarse. Un elemento de aproximadamente 1.66 metros de alto y 80 kilos de peso y tez morena se acercó y me dijo que me encontraba pescando de manera ilegal solicitándome permiso de pesca de orilla, que si no contaba con dicho permiso me llevaría detenido y mi camioneta remitida al corralón. Le expliqué de manera tranquila y amablemente que para pesca de orilla no se requiere permiso".

Le señaló al oficial que la Ley de Pesca únicamente solicita permiso de pesca deportiva por medio de sus inspectores acreditados.

Indicó que en su teléfono celular traía parte del Diario Oficial de la Federación, donde menciona dicha Ley que expone la no necesidad de permiso al pescar de orilla, siempre y cuando se respete la ley respecto a vedas, tamaño y cantidad de capturas en posesión por día. Al mostrarle la captura del DOF, inmediatamente el elemento mencionado le manifestó que él desconocía qué artículo estaba violando, pero sabía que existía, sólo que no recordaba cuál era.

"De esa manera mostró el total desconocimiento de la Ley, obviamente porque al mostrársela se le comprobaba que no estaba yo violando la Ley ni haciendo algo indebido y, demasiado molesto, o al menos así lo aparentaba, dijo que no le importaba que le mostrara la captura de pantalla, que así fuera familiar del gobernador me detendría por intentar aleccionarlo y llevarle la contra".

Viendo que se estaba alterando y poniéndose amenazante, dijo que mejor me retiraría del sitio, "Finalmente me dijo: no me interesa quién eres o si me reportas y pierdo mi trabajo; si vuelvo a ver tu camioneta y a ti no te haré ninguna advertencia, simplemente te llevo detenido en cuanto te vea".

Aseguró el denunciante que en ningún momento le levantó la voz, amenazó con grabarlo o reportarlo, "Simplemente, molesto, decepcionado, sin haber pescado, me retiré del sitio".