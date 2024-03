Moviliza a Bomberos ´atorón´ en elevador

Tampico, Tam.- Tras el reporte de una persona atrapada en el elevador del Hospital Militar de Tampico, se registró la movilización de los Bomberos, quienes se encontraron que sólo había presentado una falla y corroboraron que no había persona alguna atrapada.

HECHOS

Esto sucedió alrededor de las 12:30 horas, en donde los tragahumo respondieron al llamado de C5 acudiendo de inmediato, toda vez que el reporte establecía la existencia de una persona atrapada.

De inmediato los vulcanos intentaron hacer contacto con la supuesta persona atrapada, y al no recibir respuesta decidieron proceder con equipo neumático a la apertura de la puerta del elevador, encontrando que estaba solo.

El vocero del hospital Militar, Víctor Amaro, confirmó que sólo se trató de un incidente, descartando que alguna persona haya resultado atrapada.

"Es falso que había gente, fue verificado por el personal de seguridad del hospital y por el director". Y es que en redes sociales habría trascendido sobre al menos una persona atrapada, descartando esto categóricamente.

"Es falso, no hay como tal el incidente, por fortuna no había gente, así que eso que salió no tiene fundamento", acotó.