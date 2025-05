Endurecen reglas a los motociclistas

Tampico, Tamps.

Para tener regulada la circulación de motociclistas y disminuir el índice de accidentes, entrará en vigor la Ley de Motociclistas, presentada en el Congreso del Estado; ya sólo se espera que salga publicada en el Periódico Oficial de Tamaulipas.

José Schekaiban Ongay, diputado local, señaló que recientemente lanzó la iniciativa de ley, que fue aprobada en el pleno.

Indica que "Muchas veces van y compran una motocicleta, y sin placas ni ningún registro andan circulando en las calles. En un accidente o cualquier situación no se puede identificar quién es el responsable. Nos pegan y se van y no sabemos ni quiénes son porque no tienen ni placas". Menciona que la ley entrará en vigor en los 43 municipios del estado, por lo que serán Tránsitos locales los que habrán de aplicar multas a quienes no cuenten con su documentación, es decir, la tarjeta de circulación y la matrícula.

José Schekaiban, diputado local por el Acción Nacional.

Asimismo, dentro de esta ley entrará, también en vigor, que los motorizados tienen que usar forzosamente el equipo de seguridad, así como su acompañante.

"En ocasiones vemos familias completas que van en una motocicleta y sin el equipo de seguridad y nomás pueden ir una o dos personas, pero va toda la familia", dijo.

Indica Schekaiban Ongay que la propuesta la lanzó pensando en la seguridad de los motorizados, e incluso de peatones, que en ocasiones suelen ser atropellados por este tipo de unidades.

Asimismo, el legislador informó que esta ley también incluye a aquellas unidades recreativas que se usan tradicionalmente en zonas de playa, como lo son las cuatrimotos y racer.