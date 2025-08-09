Organiza la UAT encuentro de biocombustibles

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), a través de su Instituto de Energía, y la Secretaría de Desarrollo Energético del Gobierno de Tamaulipas, llevarán a cabo el Encuentro Nacional de Biocombustibles y sus Mezclas 2025, los días 4 y 5 de septiembre, en las instalaciones del Campus Tampico.

Este encuentro está dirigido a la iniciativa privada, a la comunidad estudiantil y la ciudadanía en general, para que conozcan el futuro de los biocombustibles en nuestro estado.

Con ese motivo, las instituciones organizadoras hacen extensiva la invitación para asistir y participar en este evento que tiene como objetivo visibilizar soluciones tecnológicas, analizar modelos de negocio innovadores y revisar proyectos exitosos en materia de biocombustibles y bioenergéticos, con miras a promover el desarrollo sostenible del sector energético en Tamaulipas y en el país.

Participan también como aliados estratégicos el Instituto Mexicano del Petróleo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar y la plataforma CNBIOGAS.

Se espera la asistencia de más de 300 representantes de los sectores público, privado y social involucrados en el desarrollo de energías alternativas, así como académicos, estudiantes, investigadores, empresas e instituciones interesadas en proyectos y modelos de negocio sustentables.

El primer día de actividades incluye tres conferencias magistrales, dos paneles temáticos y una serie de talleres enfocados en procesos innovadores y sostenibles dentro del sector. El segundo día ofrecerá la continuidad de los paneles, espacios colaborativos y una sesión de conclusiones, con el propósito de consolidar estrategias conjuntas para el fortalecimiento de los biocombustibles en México.