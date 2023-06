Firma AMLO el plan de Salud IMSS-Bienestar en Tampico

"Presupuesto hay, hay porque hemos ahorrado y hemos desterrado la corrupción de los anteriores gobiernos", dijo ahí, en el Hospital Carlos Canseco.

Acompañado del Gobernador Américo Villarreal Anaya, el Director General del IMSS, Zoe Robledo Aburto, el Secretario de Salud Federal Jorge Carlos Alcocer Varela, el mandatario de la nación, dijo que antes se robaban miles de millones de pesos en la adquisición de medicamentos, pues se utilizaban distribuidores para la compra, "y todavía no terminamos, pero ya nos falta poco para acabar con la corrupción".

Dijo que ahora que ya pasó la pandemia, se deberán ocupar en la mejoría del sistema de salud, asegurando que no se tiene problema con el tema de presupuesto.

Abasto de medicamentos está resuelto

Señaló que anteriormente el Gobierno compraba 100 mil millones de pesos en medicamentos a diez distribuidoras y no directo a los laboratorios, además no se permitía la compra de los medicamentos en el extranjero.

Pero al solucionarse ese problema a través de las reformas a la ley, ahora el Gobierno de México, ahorrará alrededor de 50 mil millones de pesos.

Aseguró que ya se tiene resuelto el abasto de medicamentos para este 2023 y el 2024, además se está mejorando la infraestructura hospitalaria.





Trabajadores de la salud serán bien pagados

Afirmó que también se pagará bien a los trabajadores de la salud, pero aún siguen teniendo problemas con el déficit de médicos especialistas.

"En los pasados gobiernos no se impulsó el estudio por la medicina y al contrario les decían que no pasaban los exámenes de admisión para desanimarlos, pero en realidad, no había espacios, de mil aspirantes, 900 eran rechazados, por eso actualmente tenemos un déficit, pero ya vamos avanzando, ya tenemos médicos de Cuba, tenemos 700 especialistas ya contratados".

López Obrador habló de las corruptelas de anteriores gobiernos, no sólo en el sistema de Salud, sino en el rubro de Educación, Seguridad, y hasta en los centros penitenciarios, "pero ya todo eso se acabó".

Ahora, enfatiza, será el momento de fortalecer el sistema de Salud, iniciando primero por basificar a todos los empleados, "vamos a seguir mejorando el;sistema de Salud, yo dije que iba a ser como el de Dinamarca, pero no, ya recapacité, el sistema de Salud va a ser mejor, así de ese tamaño".

Cabe hacer mención, que a partir de este miércoles, el Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", cambia de nombre a Hospital IMSS Bienestar "Dr. Carlos Canseco".