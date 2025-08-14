Hija deja en la calle a su mamá

Lo que para muchos es impensable, ocurrió este martes por la noche en la colonia Moctezuma de Tampico: María Soledad Vázquez Maldonado, de 52 años, fue desalojada de su vivienda por su propia hija, quedando a la intemperie con sus pertenencias y sin un lugar donde pasar la noche.

La mujer, quien padece artritis reumatoide degenerativa que le impide trabajar, vivía desde hace años en la casa marcada con el número 302 de la calle Central de la referida colonia.

El inmueble quedó en situación de intestado tras la muerte de su esposo, hecho que la dejó en vulnerabilidad legal y económica.

De acuerdo con vecinos, el conflicto comenzó semanas atrás, cuando su hija, identificada como Nidia Guadalupe Espino Vázquez, y su esposo, Bardo Samuel Morales Álvarez, llegaron al domicilio y comenzaron a hostigarla con amenazas de desalojo y constantes agresiones verbales, diciéndole que "nadie la ayudaría" y que estaba "sola".

La situación se tornó violenta el pasado 15 de julio, cuando la pareja intentó echarla por la fuerza, forzando la chapa de la puerta para entrar.

En aquella ocasión, la intervención de los vecinos evitó que la señora quedara en la calle, pero desde entonces vivió con el temor permanente de perder su hogar.

Así que ese miedo se materializó este martes por la noche, cuando la hija volvió para consumar el desalojo.

Sin mostrar documentos que acrediten la propiedad, sacó a su madre junto con algunas de sus pertenencias, dejándola abandonada en la banqueta.

Ahora, sin pensión, sin ingresos y con su salud deteriorada, María Soledad sobrevive gracias a la solidaridad de sus vecinos, quienes piden la intervención de las autoridades para que no pase sus próximas noches a la intemperie.