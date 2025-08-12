Dejan los turistas 400 millones en la Zona Sur

El periodo vacacional de verano dejó una derrama económica cercana a los 400 millones de pesos en la zona conurbada de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, de acuerdo con cifras de la Vinculación de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Jorge Carreño, presidente del organismo, destacó que el monto que se ha logrado representa aproximadamente la mitad de lo obtenido en Semana Santa, lo que confirma una temporada favorable para el comercio y el sector turístico local.

"Las campañas de promoción impulsadas por los tres ayuntamientos han dado resultados. Llegaron visitantes de otros estados, incluso en autobuses, y eso se reflejó en ventas para mercados, zonas céntricas, hoteles de distintas categorías y prestadores de servicios", afirmó.

Los beneficios alcanzaron a hoteles, restaurantes, paquetes turísticos, transporte y otros servicios, inyectando recursos a diferentes ramas de la economía regional.

Subrayó que el reto es mantener el flujo de visitantes no sólo en vacaciones, sino también mediante el impulso del turismo médico y religioso, para consolidar al sur de Tamaulipas como un polo económico estatal.

Asimismo, remarcó que la seguridad y la estabilidad son factores indispensables para garantizar la confianza de los turistas y sostener el crecimiento alcanzado.