Demandará gobernador a Santiago Nieto

El gobernador del Estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que demandará al ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHyCP Santiago Nieto Castillo, así como al fiscal y al juez que pretendieron quitarle el fuero para ser detenido por delitos que aseguró, le falsificaron.

Dentro de la entrega de un tanque elevado de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Zona Conurbada, el titular del ejecutivo estatal señaló que "habían violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos... La violó un Juez, la violó una Ministerio Público, que por cierto va a tener que pagar por esto, porque el día de mañana estaremos presentando la denuncia correspondiente y, ese cobarde Nieto va a pagar todas sus mentiras".

Y es que afirma que el ex funcionario federal fabricó el delito, "al haber entregado y engañado al presidente (AMLO), con documentos alterados. Todo esto ya salió a relucir la verdad, que violaron la Constitución y esto no puede seguir sucediendo".

Cabeza de Vaca, aseveró que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se puede ignorar y pasar sobre ella, "no señor, eso no puede estar sucediendo, que se pasen la Constitución por el arco del triunfo, porque va en contra del federalismo, va en contra de nuestra democracia, el querer someter a la oposición fabricando delitos".

Asimismo lamentó que el fallo se haya tardado mucho tiempo, pues demuestra también que quisieron y afectaron las elecciones de Tamaulipas con ello.

"Eso debió salir hace 6 meses, porque ya se tenía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estuvieron pateando el bote para dañar a la oposición, para que tuviera afectaciones en las elecciones de 2023".

Remarcó que jamás en la historia de México se había intentado desaforar a un gobernador, mucho menos a través de la fabricación de delitos y de la manipulación del Congreso que tenía mayoría, en este caso Morena.

Recordó, "lo dije el año pasado, que el tiempo y la ley nos iba a dar la razón y es eso lo que sucedió el día de hoy".