Instalaciones de CREDES continuarán tomadas hasta que haya negociación positiva

En base a peticiones no cumplidas desde este inicio de año, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación tomó la determinación de tomar los Centros Regionales de la Educación y Desarrollo en Tamaulipas, así como la Secretaria de Educación en la Capital del Estado.

Desde temprana hora, los agremiados a este sindicato se postraron en las afueras del CREDE de Tampico y no permitieron el acceso a los empleados, algunos de ellos también adheridos a este sindicato.

Rogelio Pérez Lara Secretario de Organización de la Región 8 de Tampico del SNTE, dijo que la decisión de tomar los CREDES, es en respuesta a la omisión de la Secretaría de Educación de regularizar las problemáticas que tienen desde ya hace unos años.

Piden que se hagan efectivos los interinatos, toda vez que poco más de 600 trabajadores de la educación en el estado están esperando el pago de ese servicio prestado, algunos hasta por dos años.

Asimismo 20 mil trabajadores del magisterio en el estado están en la espera de la regulación del techo financiero.

"Los compañeros están en su derecho de pedir una licencia, pero la Secretaria dice que no pueden mandar a cubrir a nadie porque no hay un techo financiero para ello... Entonces los grupos, ya sea en secundaria primaria o en preescolar se quedan sin maestro y si pide. Licencia por gravidez, si la persona no está regularizada, tampoco puede gozar de los 3 meses".