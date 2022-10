Mateo, media vida enfrentando las enfermedades: conoce su historia

Con cuatro años de edad y 2 padeciendo un mal congénito en los riñones, Mateo no se rinde y su mamá, tampoco.

La señora Ana Angélica González Rodríguez, madre de Mateo, lucha diariamente para reunir el dinero suficiente para mantenerlo en tratamiento, para lo cual vende manzanas preparadas en sitios de Ciudad Madero y Tampico.

"Mi niño desde hace 2 años tiene problemas de salud. Él nació con sus riñones mal, no se le desarrollaron al nacer y hace 2 años se le empezó a desarrollar la enfermedad. Él no tira proteína por la orina, es hipertenso, pre-deabético es una enfermedad crónica degenerativa y como va avanzando, va dañando otras partes de su organismo", dijo.

Una de las consecuencias es que a Mateo le dan crisis de depresión y de ansiedad, aunque cada 15 días o cada mes acude Hospital Infantil de Ciudad Victoria, sigue la incertidumbre sobre su evolución, pues los especialistas le han dicho que hay que esperar.

"Hasta que mi niño sea adolescente yo voy a saber si sus riñones se desarrollan o no, si va a necesitar trasplante, diálisis o hemodiálisis. Yo por eso realizo mi venta de manzanas todos los días en la plaza del centro y en la Laguna del Carpintero, para poder sacar adelante el tratamiento de mi niño", dice entre lágrimas.

Mateo necesita un tratamiento largo y costoso

La señora Ana Angélica señala que, por sus padecimientos, el pequeño necesita seguir un tratamiento largo y costoso, por lo que necesita mucho tiempo a reunir el dinero para sus viajes y manutención.

"Es un proceso muy largo, son muchos gastos. Para Mateo ha sido muy difícil porque él no lleva una vida como un niño normal, él lleva una dieta especial porque no come embutidos, enlatados o sal. Debe ingerir verduras, pollo, pescado, la leche deslactosada y así por el estilo", agregó.

"Es un proceso muy largo, son muchos gastos. Para Mateo ha sido muy difícil porque él no lleva una vida como un niño normal, él lleva una dieta especial porque no come embutidos, enlatados o sal. Debe ingerir verduras, pollo, pescado, la leche deslactosada y así por el estilo"

La madre del menor afirma que su preocupación principal es que el 18 de octubre debe acudir nuevamente a una cita médica a Ciudad Victoria, para que el nefrólogo determine si lo deja internado o no, dependiendo los resultados de varios análisis que se le harán.

"Ya sabré si me regreso o se queda internado el niño y cuando se queda internado, se queda de 2 a 3 semanas y yo me hospedo en el albergue y solo salgo a asearme, porque me quedo al pendiente de él", señaló.

La señora Ana Angélica sostiene que, por el tipo de tratamiento, siempre se necesita ayuda, pues lo que obtiene por la venta de las manzanas preparadas es insuficiente, aunque también hay personas que ofrecen su apoyo.

"De hecho le acaban de poner un reto a Mateo, que, si él logra vender 100 manzanas, una persona le va a comprar otras 100 manzanas, aquí es donde les pido el apoyo a la gente que le ayuden a Mateo a cumplir ese reto, para que él pueda tener y seguir con sus tratamientos, para que se puedan seguir pagando los estudios que le piden y poder también de ahí comprar lo que él necesita comer", añadió.

La madre de Mateo admite que es duro enfrentar los padecimientos de su pequeño hijo, pero que, a pesar de eso, el niño es fuerte y no se rinde.

"Es más fácil que me deje vencer yo, a que Mateo se me rinda. Mi Mateo es mi guerrero, es la fuerza que necesito para seguir todos los días, porque en realidad es él quien me da fuerzas para seguir cuando yo estoy a punto de tirar la toalla. Con solo verlo y escucharlo sonreír, me hace seguir adelante", añade.

En la rodada realizado por los clubes de motociclistas se comprometieron a realizar un evento con causa para apoyar al pequeño Mateo y que de esta manera pueda seguir luchando contra su enfermedad.

Ana González le pide a la ciudadanía el apoyo para seguir enfrentando con su hijo este padecimiento, pone a la disposición su número de cuenta bancario 4152 3138 7874 0476, esperando recibir alguna aportación de la población.