En riesgo de colapso el transporte público

Regreso a clases será complicado; no alcanzará el transporte público.

Para este próximo regreso a clases el transporte público podría colapsar, debido a que no hay suficientes unidades para prestar el servicio, lo que generaría un caos en la zona conurbada.

Marín Flores Garrido, líder de concesionarios en el sur de Tamaulipas, señaló que muchos de éstos están renuentes a echar a andar las unidades que tienen detenidas desde que se registró la pandemia, pues necesitan de mucho mantenimiento y no cuentan con los recursos para rehabilitarlas.

Y es que señala que el Gobierno del Estado no les ha autorizado el incremento de la tarifa de 9 a 12 pesos, asegurando que eso les ha perjudicado, puesto que el combustible, refacciones e insumos han incrementado.

Flores Garrido aseguró que muchas rutas ya suspendieron su actividad debido a que ya no es negocio, "Hablamos de 8 a 10 rutas que ya no están como la Madero- Echeverría, Madero- Tancol, Echeverría; han desaparecido porque ya no es costeable".

Indica que quienes continúan prestando el servicio están operando con números rojos, situación que les impide sacar al servicio más unidades y es mucho menos la modernización.

"Con ganancia de 200 o 300 pesos, a veces no alcanza ni para comprar una llanta, que anda en alrededor de 7 mil pesos", señaló.

Asegura que en la actualidad operan unas 70 rutas, de las cuales un 30 por ciento han desaparecido por incosteables.

"Han aumentado todos los insumos lo que nos ha llevado a tener pérdidas, hay días en que los camiones preferimos pararlos que seguir trabajando", remarcó.

Para optimizar recursos han aplicado estrategias para no dejar de prestar el servicio y tener ganancias como es el caso de extender los tiempos de salida desde las bases.

"Ya urge aumentar el pasaje, sino poco a poco vamos a desaparecer y vamos a dejar sin transporte a la zona".

Explicó que el costo de operación de un camión es elevado, pues al día consumen 120 litros de diésel a 22 pesos lo que se traduce en 2,400 pesos al día, además del uso de llantas, aceite y el sueldo del operador.

"Necesitamos un aumento de 9 a 12 pesos, sino vamos a desaparecer o bien que nos subsidien, un seguro del transporte público anda de un camión daños a terceros, lo mínimo arriba de 18 mil pesos".

Por último, mencionó que para cubrir con la demanda que se tiene en la ciudad hacen falta unos 150 autobuses; sin embargo, otro problema es que no hay operadores, pues muchos han logrado irse a otros estados o al vecino país, Estados Unidos.