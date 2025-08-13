Abuelito nada con cocodrilos

Lo que comenzó como un baño para mitigar el calor casi termina en tragedia, cuando un adulto mayor se metió a nadar en el canal de la Cortadura sin percatarse de que un cocodrilo lo acechaba a pocos metros.

El incidente ocurrió la mañana de este martes y fue evitado gracias a la intervención del youtuber metropolitano conocido como Lobomacj -Moisés Jones-, quien paseaba por el lugar y notó la peligrosa escena.

Jones, relató que al ver al hombre dentro del canal le advirtió del riesgo, pero éste respondió que estaba bien y que saldría más tarde.

Minutos después, el creador de contenido detectó que un enorme ejemplar, identificado por los lugareños como "Juancho", avanzaba rapidamente en dirección al anciano de unos 80 años de edad.

Corriendo, regresó para alertarlo nuevamente y, con ayuda de otro transeúnte, lograron ponerlo a salvo en la orilla.

El adulto mayor aseguró que sabía cómo regresar a su hogar y que no estaba perdido.

Protección Civil de Tampico ha informado que el canal de la Cortadura es hábitat natural de cocodrilos y exhortó a la población a evitar nadar en estas aguas para prevenir incidentes.



