Cerrará UAT carreras con baja demanda

También tendrán que reestructurar posgrados e investigaciones.

Mendoza Cabazos dijo que trabajan de acuerdo a las necesidades del sector productivo del Estado pues necesitan responder a la demanda laboral.

Comentó que buscarán en breve reunirse con el sector productivo para saber las necesidades, recoger sus impresiones con respecto a la parte de las carreras y mostrar su plan de trabajo.

"Ver qué ofrecen las carreras, qué está pasando y cuáles carreras tuvieran que cerrar, cuáles tendríamos que abrir, el tema de nuestros posgrados, investigación y esa parte de interacción con los sectores productivos y sociales, lo que intentamos hacer es buscar realmente lo que está pasando en el Estado para tratar de ofrecer las soluciones que requieren para temas de investigación y de la propia academia, para fortalecer a nuestros egresados", detalló.

El Rector declinó decir qué carreras podrían desaparecer hasta no estar seguros.

"Hasta que tengamos esos foros, yo creo que tiene que ser no tan drástico como la desaparición de una carrera, aunque pudiese ser el caso, yo creo que tiene que ver con una reconversión y actualización de nuestros programas de estudio con lo que se requiere hoy, porque al final lo que tenemos visto es que el sector demanda para efectos de un egresado el que tenga capacidad para hacer las cosas, si nosotros no estamos ahí dentro, que estamos interactuando con los diferentes sector productivos del estado entonces no podemos saberlo y seguimos egresando estudiantes que no requieren como es el inglés, para no quedarse atrás".

Recalcó que buscan que los egresados no sólo tengan un buen perfil para ser empleados, sino para que puedan tener un perfil para emprender.

"Y esto tiene qué ver con esa interacción con los diferentes sectores, esa parte de vinculación que la Universidad tiene la obligación de hacer de manera periódica para hacer lo que les toca, no es una oferta diferente más que hacer su trabajo", finalizó.