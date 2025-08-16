Instalan cerca en zona de cocodrilos

Para prevenir incidentes y proteger a visitantes y peatones, el Ayuntamiento de Tampico colocará una cerca perimetral de aproximadamente mil metros de longitud a lo largo del Canal de la Cortadura, informó la directora de Ecología municipal, Yahaira Cruz Aguilar.

La medida busca evitar que personas ingresen al cuerpo de agua, donde habitan cocodrilos, y reducir el riesgo de ataques.

Mientras se lleva a cabo la instalación, que podría concluir la próxima semana, se implementará un operativo especial de vigilancia.

Cruz Aguilar, indicó que se solicitó a la Guardia Estatal reforzar los rondines, debido a que además de la fauna peligrosa se han detectado jóvenes realizando actividades de alto riesgo, como colgarse de los puentes para cruzar de un extremo a otro del canal.

"La cerca se colocará a lo largo de todo el tramo habilitado del Canal de la Cortadura", precisó la funcionaria.

En caso de que los trabajos no finalicen en el plazo previsto, el área de Turismo gestionará con la Guardia Estatal un incremento de la presencia policial para salvaguardar la integridad de los visitantes.

Aunque aún no se han detallado las especificaciones técnicas de la estructura, se espera que sea una barrera resistente que delimite por completo el área turística.

La directora de Ecología recordó que la población conoce la presencia de cocodrilos en el lugar y advirtió sobre el riesgo de ingresar al agua.