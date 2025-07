Familia Regresa a Tampico y Encuentra su Casa Invadida por Paracaidistas

Las historias de despojo y ocupación ilegal de viviendas son cada vez más frecuentes en México y un nuevo caso se ha vuelto viral en redes sociales, causando indignación entre los internautas.

Se trata de la familia de Irma Guadalupe, quienes tras 10 años de vivir en Estados Unidos, regresaron a Tampico, Tamaulipas, para encontrar que su casa había sido invadida por los famosos "paracaidistas" o invasores.

#tampico #claudiasheimbaum #injusticia ? original sound - Daniela @highdaniela ATTENCION: Que impotencia encontrar mi casa invadida por estás personas que no tienen vergüenza ni dignidad, les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a EEUU a trabajar como muchos mexicanos, hace aprox 10 años dejamos la casa a cargo de un familiar, dejo meter a estás personas que salen en el vídeo que desde hace ese tiempo no se salen, me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden!! No tienen vergüenza, todavia que llevan 10 anos sin pagar renta. Les pido hacer viral este video para que las personas tomen conciencia y se salgan de mi casa!!! #mexico

Por medio de la plataforma TikTok, la hija de Irma Guadalupe compartió un video en el que se ve a la familia "paracaidista" burlándose de los propietarios de la casa, rehusándose a salir e ingresando de nuevo al domicilio.

"Tengo todos los papeles a mi favor de donde el terreno", exclamó Irma Guadalupe en el video.

¿Qué se sabe de este caso viral?

A través de su cuenta de TikTok "@highdaniela", la hija de la propietaria de la casa, subió el video de la familia que invadió su hogar y pidió ayuda para hacer viral el caso.

Los usuarios de la plataforma reaccionaron rápidamente y la publicación ya cuenta con más de 14 millones de vistas y por arriba de 917 mil likes.

"Que impotencia encontrar mi casa invadida por estás personas que no tienen vergüenza ni dignidad, les platicó somos originarias de Tampico Tamaulipas, nos fuimos a EU a trabajar como muchos mexicanos, hace aproximadamente 10 años, dejamos la casa a cargo de un familiar, dejó meter a estás personas que salen en el vídeo, que desde hace ese tiempo no se salen, me presento con ellas con mis papeles para comprobar que es mi propiedad y es así como responden!! No tienen vergüenza, todavía que llevan 10 años sin pagar renta", explicó Daniela en el post viral.

Desde su publicación original, la familia ya ha hecho dos videos con actualizaciones por medio de la misma cuenta de TikTok, en los que explican que intentaron solucionar el asunto legalmente desde Estados Unidos, pero ya han pasado cinco años sin que llegue a una resolución, por lo que decidieron regresar a México.

Caso Carlota "N" en Chalco

La viralidad de esta historia recordó el caso de Carlota "N", ocurrido el pasado 1 de abril, en el que la mujer de la tercera edad llegó armada, junto con sus dos hijos, a desalojar a las personas que consideraba invasores de su vivienda en Chalco. Este caso dejó dos muertos y un menor herido.

Hasta ahora no se sabe de la existencia de violencia entre las partes, más allá de la última publicación de Daniela, en la que presume que una integrante de la familia que ocupa su hogar la "rasguñó".