Capacitarán a motociclistas para evitar más accidentes

Derivado de la ola de accidentes viales, sobre todo en donde se ven involucrados los motociclistas, la Asociación Regional de Comerciantes e Industriales Mexicanos lanzará una campaña de concientización en próximos días.

Con el apoyo de Tránsito de los municipios del sur de la entidad, esperan también dar cursos de conducción de estás unidades, además de concientizar sobre el uso de equipo de seguridad adecuado.

Así lo dio a conocer Benjamín Larrión Nava, presidente del organismo camaral, quien refiere que tienen excelente relación con los comercios que utilizan las plataformas digitales para el reparto de sus productos.

Y es que en la zona se ha acrecentado el índice de accidentes en donde se ven involucradas las motocicletas, algunos de esos casos con consecuencias fatales.

“La verdad, es que todos los días hay accidentes, no hay un día que no haya y tenemos que impulsar una concientización importante, ya que están en riesgo muchas vidas todos los días”, refirió.

Señala que con el apoyo de los departamentos de Tránsito se habrá de dar capacitación y herramientas a los motociclistas, como lo es un manual de reconocimiento, “Porque muchas veces no van con el equipo adecuado, con un calzado que no es adecuado y no utilizan el casco y hacerles ver que es importante que utilicen este tipo de medidas”.

Por último, Larrión Nava reiteró que se dará prioridad a los conductores motorizados que reparten productos o alimentos ,apoyados por las plataformas digitales.