Oficial: ´Ya es otra´

Después de cinco días, Fernanda, una mujer "trans" logró obtener su cambio de identidad, trámite que estaba detenido debido a que sólo existía una sentencia provisional por parte de un juez.

Lluvia Ortega Maldonado, titular de la primera oficialía del Registro Civil, señaló que hasta que el juez dictó una sentencia definitiva en base a un amparo promovido por Fernanda, fue que se pudo entregar el acta de nacimiento con el cambio de identidad.

Y es que de inicio la solicitante manifestó que pese a tener una sentencia del juez, en el Registro Civil no sé la querían hacer válida.

"Si el juzgado no me dice que entregue el acta, mientras no me mande la sentencia definitiva nosotros como Registro Civil no podemos entregar, nosotros nos basamos en lo que digan los juzgados.

"A mí me mandan sentencia provisional y es resolver, verificar, pero no es que se le tenga que entregar", recalcó la funcionaria estatal.

Dijo que ya le entregó el acta a Fernanda en cuestión de unos días, "fue cosa de 5 días lo que se le tardó y ya fue con sentencia definitiva, ese es el procedimiento", aseveró.

Lluvia Ortega refirió que en el Registro Civil no se le discrimina ni se le cierra las puertas a nadie, sino que les dan la atención siempre apegados a derecho.

"Todo el personal está capacitado para la mesa de trabajo que tienen ya sea defunciones, registro, divorcios, actualización de actas", recalcó.