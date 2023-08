Vamos a seguir con los apoyos: Adán Augusto

Tampico, Tam.

El aspirante a la coordinación de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández al presentarse en la Plaza de la Libertad de Tampico, aseguró que los programas sociales que hoy de entregan, no desaparecerán en el próximo gobierno, pues es un derecho constitucional.

En el mitin realzado allí, en el Centro Histórico aseguró que los de enfrente (panistas) pretenden desaparecer los para regresar a las pensiones a los ex presidentes.

"Por ahí, ya no decimos Chachalaca, porque son muy escandalosas... Fox, el ex presidente ya le dijo a su candidata que desaparezca los programas sociales y regrese las pensiones a los ex presidentes del país".

Ante unas 300 personas de distintos puntos de Tamaulipas, el ex Secretario de Gobernación, señaló que Morena seguirá gobernando al país, haciendo hincapié a que el pueblo los necesita.

Habló de los conflictos con algunos medios de comunicación, de quienes dijo están comprados por los que antes tenían el poder.

Ante un sol candente de unos 39 grados centígrados y sin sombra alguna, el aspirante a la silla presidencial precisó que los de enfrente están atacándolos, "pero el pueblo es sabio y como dice el presidente, amor con amor se paga".

45 minutos después, López Hernández se retiro del sitio en medio de un tumulto de simpatizantes, siendo acompañado por el senador José Ramón Gómez Leal.