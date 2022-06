Acusan renuencia para reparar edificios de riesgo

Tres propietarios de edificios antiguos que necesitan reparaciones se muestran renuentes a realizarlas, señalando simplemente que no las realizarán, por lo que de ocurrir algún accidente se les podrían fincar responsabilidades.

El encargado de Despacho de Protección Civil Eduardo Morales López, señaló que continúan entregando notificaciones a los dueños para que realicen los trabajos necesarios en un tiempo determinado y así evitar más desgracias como las ya ocurridas.

Hasta el momento han entregado 350 notificaciones y aún faltan 180 por hacer llegar. Del total han encontrado renuencia en tres propietarios de edificios a cuyas construcciones les falta mantenimiento.

Recordó que ya prácticamente se está ena temporada de huracanes, en donde se hace presente lluvias copiosas, nortes y hasta el posible ingreso de algún ciclón, lo que agudizaría el riesgo de algún desplome total o parcial de las construcciones antiguas.

Dijo que de acuerdo al censo que levantaron expertos en el área, son aproximadamente 600 edificios los revisados.

Indicó que de las notificaciones que llevan entregadas hay algunas que sólo requieren seguir con el buen mantenimiento.

"A cada uno de los edificios se les está haciendo la notificación pertinente con las recomendaciones que los expertos hicieron y estamos exhortando a todos los propietarios y responsables de los edificios para que eliminen de manera inmediata el riesgo y posteriormente si el recurso económico les permite que hagan el mantenimiento de pintura o revoque pertinente".

Destacó que no quitan el "dedo del renglón" pues la presencia de la autoridad es para que continúen teniéndolos en buenas condiciones y a los que no, les levantan el acta correspondiente y les dan un tiempo pertinente para que actúen y quiten el riesgo.

Precisó que la mayoría ha estado aceptando y han estado haciendo la solicitud a la Secretaría de Protección Civil, otros ante la Secretaría de Desarrollo Urbano para hacer los trámites correspondientes para llevar a cabo el mantenimiento, la eliminación de riesgos, porque en algunos casos podrían tener andamios o cierre de la vialidad.

Eduardo Morales recordó luego que en su momento el presidente municipal eliminó el costo de los permisos en esas dependencias, para que los recursos lo usen en las reparaciones de sus edificios.

"Tenemos tres renuentes que de plano han dicho que no le van a hacer nada al inmueble, lo dicen de viva voz y no ha solicitado, ni metido documento que garantice, no le van a hacer nada, pero seguimos exhortando a todos los propietarios y encargados de los edificios para que vean la magnitud de que, si pasa algún accidente, la consecuencia es que afectará al ciudadano y seguimos trabajando para que se cumpla con la seguridad de los ciudadanos", aseveró.

Para finalizar, señaló sobre la importancia de que hagan las reparaciones pertinentes en los edificios pues este miércoles inicia la temporada de huracanes, "empezará a llover más seguido y empieza el reblandecimiento del concreto y estructuras, revoque y el desprendimiento de cemento que pudiera afectar.