Asume el mando Verónica Aguirre: Rinde protesta como alcaldesa de San Fernando

San Fernando, Tam.- En multitudinario evento, este domingo la presidenta municipal electa de San Fernando, Verónica Aguirre de los Santos, rindió protesta, suceso que fue atestiguado miles de ciudadanos de todas las zonas del municipio, ceremonia que se llevó a cabo en el salón "Ramón Ayala".

Correspondió Vicente Joel Hernández Navarro Secretario de Salud en Tamaulipas, representante personal del Gobernador del Estado Américo Villarreal Anaya, tomar la protesta a la alcaldesa electa Verónica Aguirre de los Santos y esta a su vez a los integrantes del honorable cabildo.

La primera autoridad municipal a partir del primero de octubre, expresó en emotivo mensaje ante el pueblo de San Fernando: "Su confianza nos ha servido como brújula para ver resultados hasta la meta y sus sueños nos ha permitido mantener la vista fija en el anhelo de un mejor San Fernando, pero ha sido su valor y su tenacidad lo que nos ha nutrido y llenado de la energía necesaria para transitar por el complejo camino que nos ha llevado con firmeza, de la incertidumbre a la esperanza de un futuro más promisorio".

Para mí –agregó- nada de esto hubiera sido posible sin la sólida formación que recibí de mi familia, fue mi padre a través de las enseñanzas del campo quien me inculcó la importancia del trabajo arduo y honesto no para recibir fruto de manera inmediata, sino en los tiempos que la vida dicta; mi madre con su gran amor me dio las clases para servir y confiar en el futuro y fue junto a mis hermanos que aprendí el valor de la tolerancia y la justicia para vivir en armonía por eso y por mucho más agradezco infinitamente a mi familia por estar siempre a mi lado y ayudarme y ser quien hoy soy y tener firmes ideales por una sociedad justa y solidaria.

Expresó "un profundo reconocimiento hacia el pueblo de San Fernando, quien sin una gota de temor y con un valor inquebrantable, se levantaron en contra de la opresión y la corrupción para lograr el triunfo de la democracia y la razón".

Este no es el triunfo de una persona ni siquiera de un grupo específico, sino que pertenece a nuestro pueblo, que pese a los tiempos aciagos jamás perdió su fortaleza para lograr y luchar por sus anhelos de un lugar más próspero e igualitario para todos, agregó.

Luego destacó: en este camino lleno de esperanza, lo más importante es mantener la mirada fija en nuestro porvenir, el horizonte de los gobiernos de la transformación es amplio y abarca todo, pues nuestro deseo es construir el San Fernando próspero y humano que nuestra gente merece, no hay tiempo que perder pues tenemos una importante labor por delante.

Nuestro pueblo merece una administración cercana a la gente, que verdaderamente nos sirva con dedicación y entrega, a partir de hoy queda atrás la pesadilla de esos gobiernos que olvidándose de donde vienen, traicionaron a su propia gente, se acabó la frivolidad y ahora impulsaremos día a día un gobierno al servicio de todos, por el bienestar de nuestros hombres y mujeres, por el bienestar de nuestros jóvenes adultos mayores.

Sentenció: es por eso que a mi equipo de trabajo le digo que trabajaremos 24/7 seremos un Ayuntamiento incansable, donde no habrá simulaciones, de antemano que a nosotros nos mueve el amor por nuestra tierra y no ambiciones personales, el cargo donde estaremos es un honor concedido por el pueblo y es para servirlo, nosotros pertenecemos a los ciudadanos y son ellos quienes evaluarán todos los días nuestro trabajo, todos tenemos una importante responsabilidad en esa gran labor y hoy le exijo asumirla plenamente.

El discurso de la alcaldesa que entrará en funciones a partir del próximo martes 1 de octubre, despertó en repetidas ocasiones atronadores aplausos por parte de una concurrencia que con las palmas expresó su beneplácito por el inicio de una nueva administración municipal en San Fernando.