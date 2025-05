Nuevo desabasto en Seguro Social

El frecuente desabasto de medicamentos en la Unidad Médica Familiar 066 de la clínica del IMSS en San Fernando, afecta directamente a decenas de derechohabientes de esta institución médica.

Los pacientes que acuden a sus consultas programadas con los médicos generales del turno matutino y vespertino refieren que una vez que son atendidos reciben sus recetas, pero al momento de surtirlas en la farmacia les notifican que algunos medicamentos no hay.

Sobre esta problemática María del Socorro Martínez señaló que mensualmente acude a su cita -consulta médica-, para valoración y recibir la dotación de sus medicamentos.

Reveló que desde "Hace poco más de dos meses no me han surtido las recetas por el desabasto del medicamento Levetiracetam de 1000 mg, el cual me permite controlar las crisis convulsivas".

Explicó que, ante el desabasto de este medicamento, se ha visto en la necesidad de comprarlo con sus propios recursos, ya que, si solicita el reembolso del dinero gastado, tarda más de cuatro meses o más para liquidarlo, predominando en la dependencia el burocratismo.

Al igual que este medicamento, también frecuentemente existe escasez de Tribedoce, Carbonato de Calcio 600 mg, entre otras medicinas que son necesarias para la salud de los más de 8 mil derechohabientes que consultan en la Unidad Médica Familiar Número 66 del IMSS.