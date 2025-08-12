Surgen dos socavones

La falta de inversión y mantenimiento en la red de drenaje sanitario durante los últimos años ha comenzado a pasar factura en esta localidad.

Familias que radican en la calle Cuitzeo, en el Fraccionamiento Las Fuentes de esta ciudad, reportaron un socavón afectando la circulación y poniendo en riesgo a peatones y automovilistas.

Otro desperfecto de esta naturaleza se localiza en el cruce de las calles Venustiano Carranza y Pino Suárez de la zona centro de la ciudad.

Lamentablemente en los dos desperfectos, han provocado daños en unidades de fuerza motriz al momento de caer en estas trampas mortales, además de poner en riesgo a cientos peatones que diariamente transitan sobre estas vías de comunicación.

En los dos desperfectos del sistema de drenaje sanitario, ya trabaja el personal de la Comapa en las respectivas reparaciones; mejorando el servicio y las vialidades.