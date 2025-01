Llegará frente frío el domingo

Por: Enrique Manilla

Enero 16, 2025 -

Temperaturas de 2 grados centígrados, con una sensación térmica de menos 3 se dejarán sentir la próxima semana con la llegada del sistema frontal número 24, que está siendo empujado por una masa polar ártica.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este frente frio estará llegando a esta región la noche del domingo 20 o madrugada del lunes 21 de este mes, aseguró Lilia Eugenia Salinas Escobedo, responsable del monitoreo climático de Protección Civil en esta localidad.

La funcionaria explicó que esta onda gélida está dejando fuertes nevadas en Alaska, Canadá y todo el norte de los Estados Unidos de Norteamérica.

En tanto que se mantiene una alerta eminente para los próximos días por la caída de nieve y heladas en el centro, sur de EU, así como para las partes serranas de los estados fronterizos de la República Mexicana.

Al momento de ingresar el sistema frontal a esta región los termómetros descenderán a los 8 grados centígrados el próximo lunes 21, para posteriormente la temperatura comenzará a descender más en los próximos días, además de existir un 40 por ciento de probabilidades de lluvias.

Para el martes 22 y miércoles 23 de enero se pronostica una temperatura de 2 grados centígrados con una sensación térmica de menos 3; sin embargo, el clima mejorará un poco al elevarse los termómetros a los 5 grados el jueves 23 y viernes 24.

Salinas Escobedo exhortó a la sociedad en general a no salir si no es necesario y, de hacerlo, debidamente abrigados, además de proteger las tuberías del agua potable y no hacer uso de anafres en el interior de las viviendas.