Productores piden apoyo en la CDMX

El dirigente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas A.C., Guillermo Aguilar Flores, solicitó a los legisladores de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la instalación inmediata de una mesa de negociación para ventilar la problemática por la que atraviesa el campo en Tamaulipas y en el país.

Acompañado de la diputada federal, Casandra de los Santos Flores, el líder de los productores en Tamaulipas lanzó un mensaje firme y sin ambigüedades: "El campo no puede esperar más".

Informó que la mesa de negociación, previamente acordada con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura, no se ha llevado a cabo, dejando en el limbo las demandas urgentes del sector agrícola tamaulipeco.

"Por eso hoy estamos aquí en la Ciudad de México, porque la mesa sigue pendiente, no se ha instalado, y el campo no puede detenerse mientras el Gobierno retrasa decisiones. Queremos que se nos escuche y que se den soluciones coherentes, no promesas vacías", expresó Guillermo Aguilar.

El punto central de la demanda es el establecimiento de un precio justo para el sorgo rojo y el maíz, cultivos fundamentales para la economía rural del estado. Subrayó que el precio actual del sorgo sigue anclado a cifras de hace dos décadas: "Exigimos un mínimo de $6,000.00 por tonelada, porque ya no es posible seguir produciendo a pérdida mientras todo sube, menos el valor de nuestro trabajo".

Agregó que en el dialogo con la diputada Casandra de los Santos Flores, representante del Distrito 03 de Tamaulipas, les reiteró su respaldo a los productores y envió un mensaje cargado de compromiso:

"Hoy participé en una conferencia de prensa para hablar sobre la difícil situación que viven muchas y muchos productores agrícolas en Tamaulipas. Desde el corazón, les digo que mi compromiso con el campo y con quienes lo trabajan con esfuerzo y dignidad es firme y se renueva cada día. Como Diputada, pero sobre todo como tamaulipeca, siempre estaré del lado de las causas justas y de la gente que lucha todos los días por sacar adelante a nuestro estado."

El mensaje es claro y directo: las mesas de diálogo deben cumplirse, las soluciones deben ser reales y los precios deben actualizarse. El campo ya no acepta parches, exige política pública de fondo.