Mantienen espera los productores

Productores de sorgo de Tamaulipas esperan que en breve el Gobierno federal dé una respuesta favorable a sus demandas, ya que están por terminar las trillas de este cultivo y el precio de la tonelada va en “caída libre”, aseguró Guillermo Aguilar Flores.

El presidente del Frente Estatal de Productores Agropecuarios de Tamaulipas, A.C., informó que en las recientes reuniones que sostuvieron con funcionarios de la Sader, Gobernación, CFE y Conagua, se les entregó un documento en donde se explicaba a detalle las necesidades que tiene el campo en Tamaulipas y en el país.

Para que la agricultura sea rentable para los productores de sorgo, se requiere que la tonelada de este cultivo tenga un precio fijo de 6 mil pesos, solicitando al Gobierno federal autorice a la brevedad un incentivo.

Actualmente, la tonelada de sorgo oscila entre los 3 mil 800 y 3 mil 700 pesos al momento de entregarse a las bodegas, pero aunado a este precio vienen los descuentos por secado del grano, impurezas, sorgo dañado, entre otros.

En tanto que todos aquellos productores que no cuentan con maquinaria para levantar sus cosechas, ni para transportarlas de las parcelas a los centros de acopio, tienen que pagar la maquila por trilla y flete, reduciéndose aún más sus ganancias.

“La región norte de Tamaulipas no es cualquier zona: es cuna de la agricultura y la ganadería del estado, tierra de hombres y mujeres que fundaron una economía local a partir del esfuerzo en el campo. Hoy, esa tierra agoniza entre el polvo de la sequía, el desprecio político y la miseria creciente”, aseguró Aguilar Flores.

Y añadió: “Sin agricultura no hay vida. Esto no sólo es una crisis del campo, es una crisis del estado. Se perderá todo si no se toma el toro por los cuernos”, reveló el líder de los productores en la entidad.