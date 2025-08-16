Nuevo ciclo con pocas ganancias

Un total de 529 mil 122 toneladas de sorgo se cosecharon dentro del ciclo agrícola otoño-invierno 2024-2025, también conocido como "Temprano", Griselda Dávila Beaz.

La dirigente municipal del Comité Municipal Campesino en San Fernando, aseguró que en pláticas con el personal del área técnica del Distrito 157 de la SADER, se estableció que esta producción se levantó en una superficie de 255 mil 801 hectárea que se sembraron en el Valle de San Fernando.

Reveló que esta importante cosecha de sorgo fue posible al obtenerse un rendimiento de 2.09 toneladas por hectárea de este cultivo.

Agregó que, pese a la drástica caída del precio de la tonelada de grano rojo en el mercado internacional de la Bolsa de Chicago; los productores muy apenas alcanzaron a cubrir los gastos que realizaron para la siembra de sus parcelas.

Hizo mención que algunos productores que realizaron una mejor preparación de sus tierras para la siembra de este cultivo, obtuvieron una ligera utilidad.

Por otra parte, dio a conocer que la tonelada de sorgo se logró colocar entre los 3 mil 600 y 3 mil 800 pesos la tonelada.



