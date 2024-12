Madre amenaza con bloquear carretera San Fernando tras desaparición de sus hijos

Por: Paoletti Rodríguez

Noviembre 26, 2024 - 01:23 p.m.

San Fernando, Tam.- Una madre desesperada denunció la desaparición de sus dos hijos desde el pasado sábado 16 de noviembre.

Brisa, de 20 años, y su hermano menor, Brayan Javier Guevara, salieron alrededor de las 7:00 de la tarde hacia un Oxxo cercano al estadio para comprar nieve, pero nunca regresaron a casa.

YA PIDIÓ ALERTA AMBER

La madre, quien ya acudió a las autoridades para solicitar la activación de la Alerta Amber, asegura que aún no ha obtenido respuesta efectiva y ante la falta de avances, pidió al pueblo de San Fernando su apoyo para localizar a sus hijos.

"Si mis hijos no aparecen hoy, mañana voy a cerrar las carreteras. Que me perdonen todas las personas, conductores y traileros, pero solo quiero que me ayuden a encontrarlos. Lo único que quiero es que estén de regreso en casa", declaró con lágrimas en los ojos.

La mujer convocó a una marcha pacífica para este martes, en la que planea bloquear la carretera federal Victoria-Matamoros, específicamente en el entronque norte del libramiento de San Fernando. Pidió el respaldo de la comunidad para visibilizar la situación y exigir a las autoridades que intensifiquen la búsqueda.