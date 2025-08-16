Pavimentan calle de la colonia Loma Alta

Como parte del programa de mejoramiento vial impulsado por el Gobierno Municipal de San Fernando, que encabeza la alcaldesa Verónica Aguirre, se mantienen los trabajos de pavimentación asfáltica de la calle Guillermo Prieto, entre Melchor Ocampo y Francisco J. Mújica, en la colonia Loma Alta.

A casi un mes de haber iniciado esta obra forma parte de las acciones conjuntas con los gobiernos estatal y federal, con el objetivo de transformar positivamente las condiciones de vida de las familias Sanfernandenses.

En una primera etapa a través del Programa de Hidrocarburos, se realizó la instalación de 120 metros lineales de red de drenaje sanitario, así como la construcción de descargas domiciliarias y la rehabilitación de tomas de agua potable sobre la calle Guillermo Prieto.

Trabajando hasta el momento en la etapa de instalación de guarniciones, que quedara concluida en los próximos días.

Para dar inicio mediante el Programa del Registro Público Vehicular (REPUVE), se llevará a cabo la pavimentación asfáltica de más de 1,800 metros cuadrados, beneficiando directamente a decenas de familias de este sector.