En aumento las llamadas de extorsión

Personas, hasta el momento no identificadas por las autoridades policiacas, mediante llamadas telefónicas tratan de extorsionar a comerciantes, profesionistas y ciudadanía en general.

Los delincuentes se hacen pasar por integrantes de una célula criminal y mediante amenazas buscan amedrentar a ciudadanos de buen vivir, a quienes les exigen diversas cantidades de dinero a cambio de no hacerle daños a sus familiares. Otros malhechores se hacen pasar por secuestradores, pues al momento de realizar las llamadas telefónicas a los ciudadanos habla una personal –hombre o mujer- llorando diciéndole "Tia, me tienen secuestrado o secuestrada, págales el rescate para que no me hagan daño".

En tanto, otros maleantes se hacen pasar por empleados del banco Banorte pidiéndoles a cuentahabientes que proporcionen información de sus plásticos. Si alguien recibe estas llamadas, de preferencia cuelgue y comuníquese directo con su banco. Algunos de los delincuentes marcan de estos números: 841 031 8045, 841 040 8458 y 841 044 8456.