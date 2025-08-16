Axtel dejó sin agua a miles de familias

Personal de la empresa Axtel, S.A. de C.V., dedicada a la instalación de fibra óptica, por desconocimiento perforó la tubería general de agua dejado sin servicio a miles de familias de esta ciudad.

El desperfecto se registró en la tubería de PVC que se localiza bajo el puente del Río Conchos que conecta la zona centro de la ciudad con la colonia Paso Real.

El desperfecto paralizó el suministro del vital líquido en las colonias Paso Real, Américo Villarreal, Ladrillera, Paso Real, parte de la zona centro, asi como los fraccionamientos Las Fuentes y Los Cisnes.

Este viernes personal del área técnica de la Comapa, realizaba trabajos de reparación de la mega fuga de agua bajo el puente del Rio Conchos, desperfecto que hoy mismo quedara reparado.

Una vez concluidos los trabajos de reparación, se reanudarán los trabajos de bombero y rebombeo del centro de captación de Santa Catalina a las colonias y fraccionamientos arriba citados.

Cabe destacar que este incidente no es un hecho menor: evidencia la falta de cuidado, planeación y supervisión en las maniobras que realiza en esta ciudad el personal de la empresa Axtel dentro de zonas urbanas, donde su personal interviene sin las precauciones necesarias ni la coordinación adecuada con las autoridades locales.



