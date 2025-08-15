Mejoran atención para las mujeres

El Gobierno Municipal que encabeza la presidenta Verónica Aguirre, a través de la Dirección de Atención a la Mujer, recibió en gira de trabajo a representantes del Instituto de la Mujer en Tamaulipas.

Lo anterior con el propósito de coordinar acciones para la difusión y aplicación de una cartilla de servicios, así como atender temas relacionados con asesoría jurídica, apoyo psicológico y pláticas prematrimoniales.

La titular de la Dirección de Atención a la Mujer, C.P. Blanca Estela Treviño, expresó su satisfacción por fortalecer los lazos de colaboración con el Gobierno del Estado que encabeza el Dr. Américo

Villarreal, agradeció la visita de la Directora Jurídica y de Transparencia, Lic. Issa Graciela Edgar Álvarez; del Jefe de Departamento de Coordinación Jurídica, Lic. Carlos Pérez Cruz; del Jefe de Departamento de Atención a las Mujeres, Lic. Abel Bernal Romero; y del Director de Vinculación, C.P. Daniel Josias Sandoval Sánchez.

Treviño destacó que esta coordinación permitirá impulsar y preservar acciones en favor de las mujeres Sanfernandenses, garantizando su bienestar, el acceso a servicios integrales y la protección de sus derechos.