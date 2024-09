Por las recientes precipitaciones: Revive plaga de zancudos

Las fuertes precipitaciones pluviales ocurridas la tarde de lunes en diferentes sectores de la ciudad, inundando, literalmente, las calles, por espacio de algunas horas, ocasionó afectaciones en asentamientos, y avivó el problema de las plagas de zancudos y mosquitos.

En colonias como la Benito Juárez, ampliación Benito Juárez, Victoria Cardenista, solo por mencionar algunas, ocasionó encharcamientos, y que hasta se introdujera a algunos domicilios, como en la ampliación Benito Juárez.

Doña María del Rosario, y Sebastián, su esposo, algunos de los afectados, dijeron al respecto que para la gente del campo son muy buenas las lluvias, pero para ellos y sus vecinos no tanto, porque aviva el problema de los zancudos al estancarse el agua.

Entonces pasa que, en los charcos o lagunas, como es agua limpia, se reproducen más fácilmente los mosquitos, de por sí que el problema sigue latente, ya hasta en pleno día no paran de pinchar, y no se diga cuando oscurece, hasta producen un sonido bastante fastidioso, y no se diga de las picaduras, andan a veces como si trajeran roña.