Para atender a residentes de Nuevo Progreso: Piden más citas en módulo de INE

Nuevo Progreso, Tamps.- Residentes de Nuevo Progreso solicitan se retome la visita del módulo del INE que operó la semana pasada en la villa.

Maru Contreras, residente de este puerto fronterizo, precisó que no ha tramitado su credencial del INE, pese a varias horas de fila, pues el módulo viene con citas limitadas.

De "las 3:00 de la tarde el trámite del INE. Yo formada desde las 11 am y no alcancé trámite.

Se cerró el sistema y los que pasaron antes fue por ayuda", dijo la joven madre de familia, quien acusó que "junto con las de la delegación que los pasaron antes de los que sí fuimos a formarnos con tiempo y siguiendo un protocolo que no sirve de nada", fustigó.

Otros ciudadanos piden que sean más días los que opere el módulo itinerante, pues por su trabajo no pudieron acudir esta semana que concluyó.

Carlos Navarro, también afectado, precisó: "Yo necesito la credencial del INE, pero no puedo ir a Río Bravo; aunque no tengo carro, en el trabajo manejo la camioneta de la empresa y me pueden infraccionar" porque no tengo licencia, precisó.

Hasta ahora, los residentes de la villa tienen que desplazarse hasta la cabecera municipal para tramitar este instrumento que, además de permitir votar, sirve como identificación.