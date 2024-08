Ante fin del decreto presidencial: Aceleran la venta de automóviles

Los vendedores de autos americanos no saben si el decreto de nacionalización va a continuar a partir de octubre.

Los vendedores de autos americanos se están apresurando a vender a menor precio los vehículos con el fin de sacar la mercancía pronto, pues es incierta la legalización de unidades a partir del mes de octubre.

Pedro López, un vendedor de autos importados, pero americanos, dijo que no se sabe si al tomar posesión la nueva Presidenta de la República continúe el decreto de nacionalización de los vehículos

americanos. "No sabemos si va a seguir o no; de no continuar, va a bajar la venta. Ahorita lo que queremos es que las unidades que tenemos salgan ya", dijo el hombre. Por lo pronto, el tramo de la carretera 82, desde el kilómetro 119 hasta el 120 está saturado de autos americanos a la venta.

Otro factor importante para que los vehículos se queden más tiempo con los vendedores es el inicio del ciclo escolar, pues los jefes de familia resienten los gastos que esto implica.