En aumento la informalidad

En la ciudad, el comercio informal continúa ganando la carrera al comercio establecido, al multiplicarse en lo que es principalmente la zona centro, y sobre todo en los tianguis.

En la avenida Francisco I. Madero, en espacios como en la Plaza Pública Benito Juárez, que es un referente, el número de comerciantes en carpas se sigue extendiendo por tiempo indefinido.

La situación ha generado, como es normal, molestias entre el comercio organizado, quienes refieren que, mientras ellos pagan impuestos al gobierno, IMSS, ISR, luz, agua, y demás prestaciones, el informal paga lo que es la cuota o tarifa establecida de piso.

Acusan de que la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo no hacen nada al respecto por sus socios, por frenar esta desleal competencia, pero si son buenos para cobrar la anualidad, y por otros conceptos.

En las banquetas también se puede plasmar la gran cantidad de vendedores ambulantes de puestos fijos y semifijos.