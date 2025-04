Rehabilitan vecinos un puente peatonal

No obstante que fue clausurado luego de que las lluvias pasadas lo dejaran casi desprendido y maltrecho, particulares, que por urgencia de usarlo o por brindar apoyo a su comunidad, "rehabilitaron" puente peatonal que une a las colonias Francisco I. Madero, Nuevo León y Niños Héroes con fraccionamiento Misiones del Puente, éste fue "repuesto" por vecinos del sector.

Tal vez con buenas intenciones, personas particulares, como pudieron, intentaron restaurar esta estructura, además de retirar las líneas amarillas colocadas por Protección Civil para vedar el paso, dejando detrás de sí una trampa que puede provocar una desgracia.

La tarde de este domingo 13 de abril se pudo captar cómo varios menores, algunos solos y otros acompañados de sus padres, se aventuran a cruzar, no obstante el estado de la estructura de metal y madera, la cual por años ha soportado el abuso de motociclistas que la cruzan, sin estar diseñada para soportar el peso de esas unidades.

A inicios de este mes de abril Protección Civil vedó el paso, pero parece ser que la necesidad o la imprudencia se imponen y actualmente decenas de familias lo utilizan, ignorando u omitiendo el riesgo.

"Mi amiga Daniela y yo tuvimos que cruzar el puente para llegar a su casa porque no teníamos de otra, no nos pudieron llevar nuestros papás, y somos estudiantes, no teníamos para pagar micro o taxi", dijo Ivy Ríos, residente de Misiones del Puente, sobre la necesidad de utilizar un atajo que permita atravesar el dren Río Bravo.

Ahora sólo resta que oficialmente la estructura sea reparada o de plano sustituida para no dejar lugar a iniciativas de ciudadanos con buena intención pueden provocar una desgracia sin pretenderlo.