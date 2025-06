Protestan en CFE

Vecinos de la colonia La Paz se manifestaron la mañana de este martes en instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que llevan semanas sin electricidad por la falla en un transformador.

Así lo dieron a conocer tres residentes de ese sector a este reportero, luego de acudir a las oficinas de la paraestatal para, por segunda vez, dejar un oficio y una petición con firmas de los afectados y buscar poner fin al suplicio que viven.

Ángela Díaz, Amparo Flores Herrera y María Elena García Rodríguez, acudieron a protestar nuevamente a las instalaciones ubicadas en calle Libertad con Abasolo, fraccionamiento Río Bravo.

En el documento que los vecinos inconformes entregaron al gerente de la oficina local, quien por cierto no estaba, argumentando su secretaria que regresaba hasta el lunes, se puede leer lo siguiente:

“Asunto: Solicitud de cambio de transformador por fallas frecuentes en el servicio eléctrico.

A quien corresponda en la Comisión Federal de Electricidad (CFE):

Por medio de la presente me dirijo a ustedes para reportar una situación que ha estado afectando de manera constante a nuestra colonia, La paz, en calle Aldama. Desde hace varias semanas se han estado presentando cortes de luz casi a diario, lo cual ha causado diversos problemas, como daños a aparatos eléctricos, interrupciones en las actividades diarias y molestias para todos los vecinos”, refiere el documento, el cual no lograron entregar los vecinos, pues la fila no avanzó durante toda la mañana.

Flores Herrera narra en el escrito que “Algunos técnicos y trabajadores de CFE que han venido a revisar, en otras ocasiones nos han comentado que el transformador que da servicio a esta zona podría estar dañado o sobrecargado, ya que no soporta la demanda actual.

“Por ello, solicitamos de manera atenta que se revise el transformador y, en caso necesario, se realice el cambio por uno nuevo o de mayor capacidad para evitar más fallas en el suministro eléctrico. Agradecemos mucho su atención y quedamos en espera de una pronta solución”.

Por otro lado, la también vecina del sector, María Elena García, comentó sobre este intento de solucionar la problemática:

“Ahorita nos tuvimos que retirar porque algunas personas van a sus trabajos y la fila nunca avanzó, pero hablaré para sacar una cita”, dijo en tono de desaliento.

Y agregó “Y como siempre, las secretarias muy prepotentes sólo comentaron que el gerente regresa hasta el lunes...desde hace más de un mes llevamos pidiendo solución con un transformador porque varias veces a la semana nos deja sin luz por más de 12 horas”, por lo que ahora tendrá que ser paciente y esperar la asignación de una cita.