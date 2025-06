Cumple La Condesa semana sin luz

Varios días sin luz han vivido residentes de un sector de la colonia Condesa, quienes reportan que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha resuelto el problema de falta de energía eléctrica en la zona.

Según un grupo de vecinos, el apagón comenzó hace una semana y, a pesar de haber reportado varias veces el problema a la CFE, no han recibido una solución.

Al parecer, no habrá forma inmediata de remediar este problema, de acuerdo a la respuesta que recibieron; por ello, los afectados no descartan presentarse en las oficinas de la CFE para expresar de viva voz el suplicio que viven."Necesitamos ayuda, no tenemos luz desde el viernes 20 de junio y todavia no nos han venido a poner el transformador. Es en la colonia Condesa, calle Colima", dijo el ama de casa Yolanda Solís. "Por favor ayúdenos , ya se nos echó a perder la comida del refri", terminó diciendo.