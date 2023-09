Usuaria denuncia fraude en gasolinera de Río Bravo

Por medio de las redes sociales nuevamente vuelve a ser causa de escándalo la gasolinera ubicada en la calle Rayón con Independencia, del fraccionamiento Río Bravo, ya que usuaria asegura haber sido víctima de fraude por parte de ese grupo gasolinero.

La usuaria que en la red social Facebook se identifica como Katana Occh, fue quien hizo la advertencia para quienes adquieran su combustible en la mencionada gasolinera, pues en su caso pagó por producto que realmente no le fue despachado.

"En la mañana iba para el trabajo y me estaba quedando sin gas, dije, pasaré a esa gasolinera para no batallar cuando salga y me vaya a quedar tirada a medio camino. Puse nada más 200 pesos y me fui a trabajar, noté que no subió nada, pero pensé que tal vez tardaría en marcar".

"Llegué al trabajo, apagué el carro y lo encendí de nuevo y nada subió, lo hice dos veces, dije más tarde lo prendo, puede ser efecto retardado", añadió que al salir de su trabajo cuando intentó mover su carro se dio cuenta que se había quedado sin gasolina.

"Eché gasolina atrás del Nails Shop, mi trabajo está atrás del banco Santander, en cinco minutos manejando no pudieron consumirse los 200 pesos de gasolina porque nunca subió", afirmó.