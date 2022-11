Es transporte escolar peligro latente

Río Bravo, Tam.

Lo anterior fue dado a conocer por vecinos del sector cercano al Conalep, quienes afirmaron que los transportes en los que viajan los estudiantes representan riesgo para los alumnos.

Pero no solo los alumnos que estudian en el Conalep corren ese riesgo, pues también estudiantes de preescolar y primaria viajan en unidades que no se encuentran en óptimas condiciones, y que además son conducidas con irresponsabilidad.

"No solo son un peligro para los estudiantes, sino para otros conductores, pues no respetan semáforos, altos; además, algunos conducen a exceso de velocidad y en muchos casos no hay ni asientos suficientes para los alumnos, mucho menos cinturones de seguridad", afirmó Martha Robles, madre de familia.