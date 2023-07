Aplicará Tránsito Local mano dura

En atención a una serie de quejas principalmente de afiliados a instituciones de salud, elementos de Tránsito Local procedieron a exhortar a quienes se estacionan en cajones asignados para personas con capacidades diferentes, a que respeten los espacios y se abstengan de volver a reincidir.

Abordados por el reportero elementos de la corporación vial que, se dieron cita en las afueras de la clínica, manifestaron que, ellos están ateniendo quejas de la ciudadanía, en este caso de los afiliados y dirección.

Puesto que hay conductores que no entienden que no deben estacionarse en cajones asignados para personas con capacidades diferentes, aun y cuando lleven a un familiar enfermo pero que no tenga alguna discapacidad.