Abusan transportistas de estacionamientos

Operadores de camiones y tracto-camiones han incurrido en constante práctica de introducirse a estacionamientos comerciales.

No se trata de maniobras de carga o descarga, sino visitas a supermercados o tiendas departamentales.

El detalle es que estas pesadas unidades se introducen a espacios reservados a autos o camionetas.

Frecuentemente, en estacionamientos de centros comerciales ya se aprecian estás pesadas unidades, acaparando hasta tres cajones de estacionamiento y aún así, obstruyendo el paso.

Al respecto el sub-director de Tránsito, Gerardo Soto Alarcón, indicó que se está al tanto de aplicar el reglamento a unidades de carga que incursionan en en espacios no permitidos.

El número para reportar hechos o incidentes de vialidad es el 899-824-88-60.